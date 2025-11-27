Erzgebirgspokal im Bankdrücken: Sogar deutsche Meister geben sich in Lauter die Ehre

Athleten des Vereins Kraftsport Lauter und des FC Erzgebirge Aue sind dieses Jahr im nationalen Vergleich das Maß der Dinge gewesen. Nun wollen sie in der Heimat ihre Stärken ausspielen.

Hochkarätig besetzt ist dieses Jahr der Erzgebirgspokal im Bankdrücken. Ein mehrfacher Weltmeister, ein WM-Medaillengewinner sowie frisch gebackene deutsche Meister geben sich bei diesem Wettstreit die Ehre. Für Imre Eiszner erfüllte sich mit dem Meistertitel ein großer Wunsch.