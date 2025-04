Erzgebirgspokal: Zschopauer wollen Zschorlau zum Stolpern bringen

Die Vorfreude in Zschopau und Crottendorf ist riesig. Während die BSG Motor im Halbfinale des Erzgebirgspokals nur Außenseiter gegen den Titelverteidiger ist, erwarten die Blau-Weißen gegen Olbernhau ein Duell auf Augenhöhe und Volksfeststimmung.

Da waren es nur noch vier. Am Donnerstag (Anstoß jeweils 14 Uhr) entscheidet sich, welche beiden Mannschaften in diesem Jahr am Pfingstsamstag in Drebach um den Erzgebirgspokal spielen. Während in Crottendorf ein Duell auf Augenhöhe erwartet wird, sind die Rollen in Zschopau klar verteilt.