Regionale Nachrichten und News
Luca Groß (links) gehört beim SV Tanne Thalheim zu den Gewinnern der Vorbereitung. Der ehemalige Lößnitzer traf in den Testspielen dreimal.
Luca Groß (links) gehört beim SV Tanne Thalheim zu den Gewinnern der Vorbereitung. Der ehemalige Lößnitzer traf in den Testspielen dreimal.
Stollberg
Es geht wieder los: Fußballer des SV Tanne Thalheim beginnen Abenteuer Landesliga mit Auswärtsspiel
Redakteur
Von Jürgen Werner
Beim VfB Fortuna Chemnitz will der Aufsteiger den ersten Dreier zur Mission Klassenerhalt einfahren. In der Sachsenklasse verfolgen die beiden Teams aus der Region Stollberg unterschiedliche Ziele.

So eine richtig fußballlose Zeit hat es in diesem Sommer nicht gegeben. Kaum war der letzte Abpfiff der Saison 2024/25 verhallt, bestritt so mancher Verein im Erzgebirge schon wieder sein erstes Testspiel. Ab diesem Wochenende geht es nun auch wieder um Punkte – zumindest auf Landesebene. Die Vorfreude ist trotz der kurzen Pause groß. „Wir...
