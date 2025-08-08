Es geht wieder los: Fußballer des SV Tanne Thalheim beginnen Abenteuer Landesliga mit Auswärtsspiel

Beim VfB Fortuna Chemnitz will der Aufsteiger den ersten Dreier zur Mission Klassenerhalt einfahren. In der Sachsenklasse verfolgen die beiden Teams aus der Region Stollberg unterschiedliche Ziele.

So eine richtig fußballlose Zeit hat es in diesem Sommer nicht gegeben. Kaum war der letzte Abpfiff der Saison 2024/25 verhallt, bestritt so mancher Verein im Erzgebirge schon wieder sein erstes Testspiel. Ab diesem Wochenende geht es nun auch wieder um Punkte – zumindest auf Landesebene. Die Vorfreude ist trotz der kurzen Pause groß. „Wir...