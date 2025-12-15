Familientreffen und Sprungbrett zugleich: Junge Hoffnungsträgerin glänzt beim Erzgebirgsschwimmcup

Trotz ihrer erst 15 Jahre hat Leonie Mau gerade DM-Bronze gewonnen. In Marienberg lieferte sie nun einen weiteren Beweis ihres Könnens ab – auch dank eines großen Fanclubs.

Als beste Starterin des 28. Internationalen Erzgebirgsschwimmcups ist am Wochenende Anna Plihalova geehrt worden. Die Siegerzeit von 31,51 Sekunden über 50 Meter Brust bescherte der tschechischen Meisterin aus Usti nad Labem in Marienberg die begehrte Trophäe. „Damit war sie von allen am nächsten dran am Weltrekord", erklärt...