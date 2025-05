Faustball im Erzgebirge: So lebt eine fast vergessene Sportart wieder auf

Der FSV Rittersgrün feiert dieses Jahr „75 Jahre Faustball“ im Ort. Die größte Freude bereitet die Nachwuchsriege, die dank rastloser Zugpferde sogar mit zwei Teams wieder auf dem Spielfeld steht.

Schon drei Jahrhunderte vor Christus soll es die Anfänge für Faustball gegeben haben. Die Wurzeln liegen vermutlich in Italien. Doch olympisch ist diese Disziplin bis heute nicht. Und dennoch: In einem kleinen Ort im Erzgebirge können sich einige Leute fast nichts Schöneres vorstellen, als den Ball per Faustschlag über das Netz zu befördern....