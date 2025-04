FC Erzgebirge Aue springt in Leipzig ins Becken – warum der Trainer Bauchschmerzen hat

18 Nachwuchsschwimmer der Veilchen stellen sich dieses Wochenende der Landesmeisterschaft. Sie peilen Plätze im vorderen Mittelfeld an. Ob das klappt?

Mit so vielen Schwimmern wie noch nie ist der FC Erzgebirge Aue an diesem Wochenende bei den offenen Landesmeisterschaften in Leipzig vertreten. Unter 430 Sportler aus 52 Vereinen finden sich demnach auch 18 Veilchen, für die schon die Teilnahme an diesem hochklassigen Wettbewerb als großer Erfolg gelten darf. Gegen Konkurrenz von Landes- und...