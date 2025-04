Firmenlauf Erzgebirge: Sportsgeist rettet Traditionsveranstaltung trotz klammer Stadtkasse

Weil die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema in finanziellen Nöten steckt, müssen auch die Organisatoren des hierzulande größten Volkslaufs improvisieren. Und können auf treue Partner bauen.

Fünf Kilometer schnellen Fußes durch die Innenstadt von Aue-Bad Schlema. Im besten Fall mit dem Chef und den Kollegen an der Seite: Für dieses besondere Team-Erlebnis steht der Firmenlauf Erzgebirge seit vielen Jahren. Die 18. Auflage am 28. Mai sollte also ein Selbstläufer werden? Nicht ganz. Die Große Kreisstadt plagen Geldsorgen. Weil der...