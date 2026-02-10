MENÜ
Das Freizeitturnier in Eibenstock – hier Lukas Ehmig (links) vom FC Ramazzotti aus Annaberg und Alexander Lammel von den „Ottos“ aus Schneeberg – erlebt seine 35. Auflage.
Das Freizeitturnier in Eibenstock – hier Lukas Ehmig (links) vom FC Ramazzotti aus Annaberg und Alexander Lammel von den „Ottos“ aus Schneeberg – erlebt seine 35. Auflage. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge eröffnen die neue Saison
Von Christoph Pawlowsky
0:00 Anhören

Mit dem 35. Turnier für Freizeitkicker startet der ESV 90 Eibenstock ins Jahr. Noch sind Anmeldungen möglich.

Seine 35. Auflage erlebt am 21. Februar das Fußballturnier für Freizeitkicker unter Regie des ESV 90 Eibenstock. Das runde Leder rollt in der Auersberghalle. „Damit fällt diesmal der Startschuss für den Freizeitfußball der Region in der Bergstadt, ehe es eine Woche später in Schneeberg weitergeht“, sagt Christoph Pawlowsky vom...
