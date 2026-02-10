Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge eröffnen die neue Saison

Mit dem 35. Turnier für Freizeitkicker startet der ESV 90 Eibenstock ins Jahr. Noch sind Anmeldungen möglich.

Seine 35. Auflage erlebt am 21. Februar das Fußballturnier für Freizeitkicker unter Regie des ESV 90 Eibenstock. Das runde Leder rollt in der Auersberghalle. „Damit fällt diesmal der Startschuss für den Freizeitfußball der Region in der Bergstadt, ehe es eine Woche später in Schneeberg weitergeht“, sagt Christoph Pawlowsky vom...