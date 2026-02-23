MENÜ
Das Team Brünlasberg hat auch das 35. Hallenturnier des ESV 90 Eibenstock gewonnen.
Das Team Brünlasberg hat auch das 35. Hallenturnier des ESV 90 Eibenstock gewonnen. Bild: Pawlowsky/Verein
Aue
Saisonstart im Erzgebirge: Einstiger Drittligaspieler aus Rumänien sichert sich die Torjägerkrone
Von Christoph Pawlowsky
Beim 35. Hallenturnier für Freizeitfußballer in Eibenstock hat der Titelverteidiger gewonnen. Der Sieger stellte zugleich den treffsichersten Spieler.

Freizeitfußballer aus fünf Teams haben mit dem 35. Hallenturnier des ESV 90 Eibenstock die Saison eingeläutet. Dabei lieferten sich die Gastgeber und das Team Brünlasberg ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der direkte Vergleich endete 1:1. Danach patzten die Eibenstocker gegen Breitenfeld. Trotz vieler Chancen sprang nur ein Remis heraus. Damit war der...
Mehr Artikel