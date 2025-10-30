Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge sehen sich zweimal innerhalb von einer Woche

Aue
Diesen Sonnabend in Schneeberg und am 8. November in Eibenstock locken Turniere in die Sporthallen. In einem Fall sind noch drei Startplätze frei.
Seine 30. Auflage erlebt am Sonnabend der Hallenwanderpokal der SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg. Ab 9 Uhr treten Freizeitfußballer von fünf Teams in der Keilberghalle gegeneinander an. Debütant ist die SG Inter Chemnitz. Als Titelverteidiger tritt der ESV 90 Eibenstock an den Ball, der genau eine Woche später seine 29. Ortsmeisterschaft...
