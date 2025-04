Für diese Skilangläuferin aus dem Erzgebirge erweist sich der Winter als harter Lehrmeister

Es lief nicht alles optimal. Im Gegenteil. Doch Charlotte Böhme, die aus Carlsfeld stammt, hat aus der jüngsten Saison viel gelernt. Und will als Nationalkader unbedingt in der Spur bleiben.

Insgesamt, sagt Charlotte Böhme, „hat schon alles gepasst“. Doch für diesen Satz muss sie sich zusammenreißen. Sogar ein leichter Seufzer geht dem Saisonfazit der Skilangläuferin voraus, die in Carlsfeld aufgewachsen ist und ihren Lebensmittelpunkt inzwischen in Ruhpolding hat. In ihrem Sport ist die 20-Jährige, die das Einmaleins in der...