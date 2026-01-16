MENÜ
Charlotte Böhme hofft in Oberhof auf „das perfekte Rennen“.
Charlotte Böhme hofft in Oberhof auf „das perfekte Rennen“.
Oberes Vogtland
Skilanglauf: Trio des VSC Klingenthal fiebert Weltcup-Debüt in Oberhof entgegen
Von Annika Saunus
Vor Saskia Nürnberger, Charlotte Böhme und Janik Weidlich liegt ein spannendes Wochenende. Auch in der Nordischen Kombination sind drei Aktive des Vereins beziehungsweise des Bundesleistungszentrums am Start.

Das gab es schon lange nicht mehr: Gleich drei Aktive des VSC Klingenthal stehen am Wochenende in Oberhof beim Skilanglauf-Weltcup an der Startlinie. Saskia Nürnberger, Charlotte Böhme und Janik Weidlich blicken voller Vorfreude auf ihr Debüt unter den besten Skilangläufern der Welt.
