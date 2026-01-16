Skilanglauf: Trio des VSC Klingenthal fiebert Weltcup-Debüt in Oberhof entgegen

Oberes Vogtland
Vor Saskia Nürnberger, Charlotte Böhme und Janik Weidlich liegt ein spannendes Wochenende. Auch in der Nordischen Kombination sind drei Aktive des Vereins beziehungsweise des Bundesleistungszentrums am Start.
Das gab es schon lange nicht mehr: Gleich drei Aktive des VSC Klingenthal stehen am Wochenende in Oberhof beim Skilanglauf-Weltcup an der Startlinie. Saskia Nürnberger, Charlotte Böhme und Janik Weidlich blicken voller Vorfreude auf ihr Debüt unter den besten Skilangläufern der Welt.
