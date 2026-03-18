Skilanglauf: Vogtländerin Saskia Nürnberger und ihre Gänsehaut beim Weltcup am Holmenkollen

Im Mekka des Nordischen Skisports stellte sich die 23-Jährige am Wochenende dem 50-km-Rennen. Von der beeindruckenden Kulisse sah sie allerdings kaum etwas.

Nach ihrem Weltcup-Debüt in Oberhof im Januar und weiteren Einsätzen in der Schweiz sowie Schweden kann Langläuferin Saskia Nürnberger vom VSC Klingenthal jetzt etwas abhaken, was zu den größten Zielen jedes nordischen Skisportlers gehören dürfte: ein Rennen am legendären Holmenkollen. Am Wochenende gehörte die Vogtländerin beim Weltcup... Nach ihrem Weltcup-Debüt in Oberhof im Januar und weiteren Einsätzen in der Schweiz sowie Schweden kann Langläuferin Saskia Nürnberger vom VSC Klingenthal jetzt etwas abhaken, was zu den größten Zielen jedes nordischen Skisportlers gehören dürfte: ein Rennen am legendären Holmenkollen. Am Wochenende gehörte die Vogtländerin beim Weltcup...