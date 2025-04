Für zwei Tennis-Teams aus dem Erzgebirge erweist sich die Landesverbandsliga als kurzes Abenteuer

Nach ihrem Aufstieg mussten die Routiniers aus Olbernhau stets Lehrgeld zahlen. Der TSV Zschopau konnte den Abstieg ebenso wenig verhindern, feierte aber dennoch auch Achtungserfolge.

Für die beiden Tennis-Mannschaften aus dem mittleren Erzgebirge, die in ihren Altersklassen jeweils in die Landesverbandsliga aufgestiegen waren, hat es in der Hallensaison nicht zum Klassenerhalt gereicht. Ohne jede Chance war das AK-40-Team des Olbernhauer TC, das am Wochenende auch sein sechstes und somit letztes Saisonspiel gegen die SG...