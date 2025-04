Fußball: Albernauer Blitz-Dreierpack bei Kantersieg

Beim 13:0 gegen Gornsdorf II hatte es ein Spieler der Blau-Weißen ganz besonders eilig. Gerade mal fünf Minuten benötigte er für seinen Dreierpack.

Der SV Blau-Weiß Albernau bleibt in der 2. Kreisklasse West dem Spitzenreiter, der SpG Schwarzenberg II, auf den Fersen und zeigte dabei am Wochenende wenig Mitleid. Beim 13:0-Kantersieg der Albernau beim TSV Elektronik Gornsdorf II durften dann auch die Spieler jubeln, die sonst eher weniger als Torjäger auffallen. So erzielte unter anderem...