Fußball am Wochenende: Balkonparty in Thalheim und spannendes Saisonfinale für Oelsnitz

In den Amateurligen steht am Wochenende der letzte Spieltag an. Während in Thalheim schon alles für die große Feier vorbereitet ist, hofft man in Oelsnitz auf eine spontane Fete am Sonntag.

Entspannter Saisonabschluss in der Fußball-Sachsenklasse: Aufstieg und Meisterschaft hat der SV Tanne Thalheim schon am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Das letzte Saisonspiel am Samstag beim Tabellen-6., der SG Motor Wilsdruff, wird für beide Mannschaften in der Tabelle keine nennenswerten Änderungen bringen. Für die... Entspannter Saisonabschluss in der Fußball-Sachsenklasse: Aufstieg und Meisterschaft hat der SV Tanne Thalheim schon am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Das letzte Saisonspiel am Samstag beim Tabellen-6., der SG Motor Wilsdruff, wird für beide Mannschaften in der Tabelle keine nennenswerten Änderungen bringen. Für die...