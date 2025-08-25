Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Bild mit Symbolcharakter: Mutige Dittmannsdorfer – in diesem Fall Nick Beyer – setzen die Gäste aus Zschorlau bereits im Spielaufbau unter Druck.
Ein Bild mit Symbolcharakter: Mutige Dittmannsdorfer – in diesem Fall Nick Beyer – setzen die Gäste aus Zschorlau bereits im Spielaufbau unter Druck. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Fußball-Erzgebirgsliga: Der nächste Aufsteiger ärgert den Vizemeister
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Motor Zschopau nun Tirol Dittmannsdorf: Wieder konnte der ESV Zschorlau gegen einen Liga-Neuling keine drei Punkte einfahren, womit eine These des Trainers bestätigt wird.

Obwohl seine Mannschaft im Vorjahr beinahe das Double gewonnen hätte, zeigte sich Maik Schettler diesen Sommer voller Respekt. „Es ist so offen wie lange nicht mehr“, so der Trainer des ESV Zschorlau über die neue Saison in der Fußball-Erzgebirgsliga. Gleich die ersten beiden Spieltage geben ihm Recht, denn der Pokalsieger und Vizemeister...
