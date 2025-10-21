Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzenspiel zwischen Auerhammer und Neudorf findet keinen Sieger

Aue
Dass die Erzgebirgsliga unglaublich ausgeglichen ist, haben die Partien des 8. Spieltags bewiesen. So konnte von den aktuell fünf besten Teams am Wochenende keines gewinnen.
Der Spitzenreiter der Fußball-Erzgebirgsliga kommt auch nach dem 8. Spieltag aus Neudorf. Dabei profitierte der Tabellenführer allerdings davon, dass von den Verfolgern keiner dreifach punkten konnte. Was erneut beweist, dass in dieser Liga alles möglich ist.
