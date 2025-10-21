Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mohammed Khemiri (l.), der mit Marius Ehmig in dieser Szene Neudorfs Ronny Schmiedel den Ball abluchsen will, traf im Spitzenspiel zum 2:1.
Mohammed Khemiri (l.), der mit Marius Ehmig in dieser Szene Neudorfs Ronny Schmiedel den Ball abluchsen will, traf im Spitzenspiel zum 2:1. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzenspiel zwischen Auerhammer und Neudorf findet keinen Sieger
Von Frank Grunert
Dass die Erzgebirgsliga unglaublich ausgeglichen ist, haben die Partien des 8. Spieltags bewiesen. So konnte von den aktuell fünf besten Teams am Wochenende keines gewinnen.

Der Spitzenreiter der Fußball-Erzgebirgsliga kommt auch nach dem 8. Spieltag aus Neudorf. Dabei profitierte der Tabellenführer allerdings davon, dass von den Verfolgern keiner dreifach punkten konnte. Was erneut beweist, dass in dieser Liga alles möglich ist.
Mehr Artikel