Fußball-Erzgebirgspokal: Drebacher dürfen auf Finale daheim hoffen

Bevor es am Pfingstwochenende so weit ist, müssen die Krokusse erst den ESV Zschorlau aus dem Weg räumen. Auch die anderen ausgelosten Partien des Viertelfinales versprechen Spannung.

Im Halbfinale des Fußball-Erzgebirgspokals werden in dieser Saison mindestens zwei Kreisligisten stehen, das steht schon vor dem Viertelfinale fest. Denn die Auslosung der Partien der Runde der letzten Acht, die am Samstag im Zuge des Erzgebirgshallencups erfolgt ist, ergab zwei Kreisliga-Duelle. So trifft der derzeitige Vierte der West-Staffel,...