Fußball, Handball, Ringen: Das ist los am Wochenende im Erzgebirge

Auf Sportfans im Altkreis Stollberg wartet am Samstag und Sonntag nicht nur ein Ringer-Derby in Thalheim und ein Handball-Spitzenspiel in Zwönitz. In Oelsnitz und Thalheim kämpfen die Fußballer gegen den Abstieg.

Fußball, Landesliga: Ein Traditionsverein aus Leipzig macht am Samstag im Erzgebirge Station. Die Thalheimer Tannen empfangen auf dem Kunstrasenplatz an der Stollberger Straße (Anpfiff Samstag, 14 Uhr) den SV Tapfer Leipzig, der auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblickt. 1906, noch im Kaiserreich, wurde der Verein aus der Taufe... Fußball, Landesliga: Ein Traditionsverein aus Leipzig macht am Samstag im Erzgebirge Station. Die Thalheimer Tannen empfangen auf dem Kunstrasenplatz an der Stollberger Straße (Anpfiff Samstag, 14 Uhr) den SV Tapfer Leipzig, der auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblickt. 1906, noch im Kaiserreich, wurde der Verein aus der Taufe...