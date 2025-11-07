Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Hinkampf der Regionalliga Mitteldeutschland behielt der RV Thalheim gegen Eichenkranz Lugau die Oberhand. Der Thalheimer Oleg Barthel (hinten) gewann seinen Kampf nach Punkten gegen den Lugauer Tim Hamann.
Im Hinkampf der Regionalliga Mitteldeutschland behielt der RV Thalheim gegen Eichenkranz Lugau die Oberhand. Der Thalheimer Oleg Barthel (hinten) gewann seinen Kampf nach Punkten gegen den Lugauer Tim Hamann. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Fußball, Handball, Ringen: Das ist los am Wochenende im Erzgebirge
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Sportfans im Altkreis Stollberg wartet am Samstag und Sonntag nicht nur ein Ringer-Derby in Thalheim und ein Handball-Spitzenspiel in Zwönitz. In Oelsnitz und Thalheim kämpfen die Fußballer gegen den Abstieg.

Fußball, Landesliga: Ein Traditionsverein aus Leipzig macht am Samstag im Erzgebirge Station. Die Thalheimer Tannen empfangen auf dem Kunstrasenplatz an der Stollberger Straße (Anpfiff Samstag, 14 Uhr) den SV Tapfer Leipzig, der auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblickt. 1906, noch im Kaiserreich, wurde der Verein aus der Taufe...
