Fußball-Landesklasse: Ex-Marienberger ärgert seine früheren Teamkollegen

Gleich mehrfach marschierten Motor-Kicker allein auf Toni Grabowski zu, doch der Lichtensteiner Keeper war immer zur Stelle. Am Ende konnten aber alle mit dem Ergebnis gut leben.

