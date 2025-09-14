Fußball-Landesklasse: Ex-Marienberger ärgert seine früheren Teamkollegen

Marienberg
Gleich mehrfach marschierten Motor-Kicker allein auf Toni Grabowski zu, doch der Lichtensteiner Keeper war immer zur Stelle. Am Ende konnten aber alle mit dem Ergebnis gut leben.
Irgendwie passte das Ergebnis zu diesem Wiedersehen. Der FSV Motor Marienberg und der SSV Fortschritt Lichtenstein, bei dem der langjährige Motor-Keeper Toni Grabowski zwischen den Pfosten stand, haben am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse West die Punkte geteilt – und beide Seiten konnten mit dem 1:1 letztlich gut leben. „Wenn wir das...
