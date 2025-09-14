Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Gemütliches" Wiedersehen: Im Fünfmeterraum von Toni Grabowski (hinten) herrscht bei diesem Eckball Vollversammlung.
"Gemütliches" Wiedersehen: Im Fünfmeterraum von Toni Grabowski (hinten) herrscht bei diesem Eckball Vollversammlung. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Fußball-Landesklasse: Ex-Marienberger ärgert seine früheren Teamkollegen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich mehrfach marschierten Motor-Kicker allein auf Toni Grabowski zu, doch der Lichtensteiner Keeper war immer zur Stelle. Am Ende konnten aber alle mit dem Ergebnis gut leben.

Irgendwie passte das Ergebnis zu diesem Wiedersehen. Der FSV Motor Marienberg und der SSV Fortschritt Lichtenstein, bei dem der langjährige Motor-Keeper Toni Grabowski zwischen den Pfosten stand, haben am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse West die Punkte geteilt – und beide Seiten konnten mit dem 1:1 letztlich gut leben. „Wenn wir das...
