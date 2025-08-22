Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das erste Saisonspiel von Tanne Thalheim in der Landesliga bei Fortuna Chemnitz ging deutlich mit 1:4 verloren. Nun gilt es zuhause zu punkten.
Das erste Saisonspiel von Tanne Thalheim in der Landesliga bei Fortuna Chemnitz ging deutlich mit 1:4 verloren. Nun gilt es zuhause zu punkten. Bild: René Hudl
Stollberg
Fußball-Landesliga: Einziges Team aus dem Erzgebirge feiert Heimpremiere in höchster Spielklasse Sachsens
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tanne Thalheim spielt am Samstag zuhause gegen Taucha. In der Landesklasse kommt es zum ersten Erzgebirgsderby. Zudem erwartet Stollberg eine schwere Partie in Oberlungwitz.

Es ist soweit: Nach Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga steht für die Fußballer von Tanne Thalheim am Samstag nach 25 Jahren das erste Heimspiel in der höchsten sächsischen Spielklasse an. Zu Gast ist im Waldstadion ab 15 Uhr die SG Taucha 99, nach dem ersten Punktspiel zugleich Tabellenführer.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20.08.2025
3 min.
Sachsenpokal: Diese Gegner warten auf die erzgebirgischen Fußballteams in Runde 2
3:0 siegte der Oelsnitzer FC in der ersten Runde des Sachsenpokals gegen den ESV Zschorlau. Einen großen Anteil daran hatte auch der Oelsnitzer Lamin Badjie (rechts, im Bild mit dem Zschorlauer Robert Leuoth). Er erzielte den Treffer zum Endstand.
Oelsnitz, Stollberg und Annaberg spielen auf heimischen Plätzen. Doch die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Auf eine Elf wartet ein Nachbarschaftsduell.
Sandra Häfner
18.08.2025
3 min.
Sieg und Niederlage im Sachsenpokal für Fußballer aus dem Erzgebirge
In der ersten Runde des Sachsenpokals gewann der VfB Fortuna Chemnitz (in den gelben Trikots) auf heimischem Platz nach Verlängerung 3:1 gegen den SV Tanne Thalheim.
Während sich der Oelsnitzer FC auf ein Heimspiel in der zweiten Runde freuen kann, sind die Thalheimer ausgeschieden. Das jedoch erst nach großem Kampf in der Verlängerung.
Sandra Häfner
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
