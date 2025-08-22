Fußball-Landesliga: Einziges Team aus dem Erzgebirge feiert Heimpremiere in höchster Spielklasse Sachsens

Stollberg
Tanne Thalheim spielt am Samstag zuhause gegen Taucha. In der Landesklasse kommt es zum ersten Erzgebirgsderby. Zudem erwartet Stollberg eine schwere Partie in Oberlungwitz.
Es ist soweit: Nach Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga steht für die Fußballer von Tanne Thalheim am Samstag nach 25 Jahren das erste Heimspiel in der höchsten sächsischen Spielklasse an. Zu Gast ist im Waldstadion ab 15 Uhr die SG Taucha 99, nach dem ersten Punktspiel zugleich Tabellenführer.
