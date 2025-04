Fußball-Landesliga: Marienberg will Reaktion zeigen

Mit zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer sind die Motor-Kicker in die Rückrunde gestartet. Nun führt der Weg zum amtierenden Meister.

Nach der enttäuschenden Vorstellung bei der 0:3-Heimniederlage gegen Neugersdorf hat laut Michael Rudolph bei den Marienberger Sachsenliga-Kickern am Montag und Dienstag die Luft gebrannt. „Das meine ich in positiver Hinsicht“, so der Motor-Trainer mit Blick auf die intensive Arbeit im Training. Bislang konnte das Team die gute Leistung aus...