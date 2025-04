Fußball: Lößnitzer Reserve nutzt späten Patzer des Spitzenreiters

Es bleibt weiter spannend in der Kreisliga West. Raschau-Markersbach kassiert in Affalter den späten Ausgleich und muss die Tabellenführung abgeben. Denn die Konkurrenz ist zur Stelle.

Das Titelrennen in der Kreisliga West bleibt weiter eng – lediglich drei Zähler trennen den Ersten vom Sechsten. Nach drei Spieltagen an der Spitze musste der SV Mittweidatal Raschau-Markersbach den Platz an der Sonne vorerst räumen. Beim SV Affalter führten die Gäste, bei denen Kenny Hellmich doppelt traf, lange Zeit, mussten in der...