Fußball-Oberliga: Feintuning soll Marienberger Motor ankurbeln

Mehrere Ausfälle machen es Marienbergs Kickern in der Oberliga derzeit schwer. Doch nicht nur deshalb kündigt ihr Coach Veränderungen an.

Mit Clemens Fandrich hat der VfB Krieschow in dieser Woche einen langjährigen Profi unter Vertrag genommen. Knapp 300 Spiele hat der 32-Jährige unter anderem für den FC Erzgebirge Aue und Rot-Weiß Essen in den oberen Ligen absolviert, ehe er nun in seine Lausitzer Heimat zurückkehrt und einen Beleg für die Möglichkeiten mancher Teams aus...