Fußball-Sachsenklasse: Interimstrainer erlebt perfekten Einstand im Erzgebirge

Marienberg
Weil der etatmäßige Coach Julian Schröter verreist ist, hält bei Motor Marienberg aktuell ein Winter-Zugang das Ruder in der Hand – mit Erfolg. Ein Lokalrivale lässt dagegen Federn.
So mancher Zuschauer dürfte sich am Wochenende gewundert haben, war doch ein neues Gesicht auf der Marienberger Trainerbank zu erleben: Michel Seidel. Nachdem der 36-jährige Chemnitzer bis September die zweite Mannschaft des VfB Empor Glauchau betreut hatte, gab er nun im Sachsenklasse-Duell gegen den BSV Irfersgrün beim gastgebenden FSV Motor...
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