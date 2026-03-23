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Während des Urlaubs von Julian Schröter fungiert Michel Seidel (Mitte) als Marienberger Trainer.
Während des Urlaubs von Julian Schröter fungiert Michel Seidel (Mitte) als Marienberger Trainer. Foto: Andreas Bauer
Brachte den FSV Motor mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich wieder auf Kurs: Rick Bauer.
Brachte den FSV Motor mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich wieder auf Kurs: Rick Bauer. Foto: Andreas Bauer
Wie seine Teamkollegen konnte auch Quentin Schubert (Mitte) gegen Freiberg kein Tor für den VfB Annaberg erzielen.
Wie seine Teamkollegen konnte auch Quentin Schubert (Mitte) gegen Freiberg kein Tor für den VfB Annaberg erzielen. Foto: Thomas Fritzsch
Während des Urlaubs von Julian Schröter fungiert Michel Seidel (Mitte) als Marienberger Trainer.
Während des Urlaubs von Julian Schröter fungiert Michel Seidel (Mitte) als Marienberger Trainer. Foto: Andreas Bauer
Brachte den FSV Motor mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich wieder auf Kurs: Rick Bauer.
Brachte den FSV Motor mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich wieder auf Kurs: Rick Bauer. Foto: Andreas Bauer
Wie seine Teamkollegen konnte auch Quentin Schubert (Mitte) gegen Freiberg kein Tor für den VfB Annaberg erzielen.
Wie seine Teamkollegen konnte auch Quentin Schubert (Mitte) gegen Freiberg kein Tor für den VfB Annaberg erzielen. Foto: Thomas Fritzsch
Marienberg
Fußball-Sachsenklasse: Interimstrainer erlebt perfekten Einstand im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
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Weil der etatmäßige Coach Julian Schröter verreist ist, hält bei Motor Marienberg aktuell ein Winter-Zugang das Ruder in der Hand – mit Erfolg. Ein Lokalrivale lässt dagegen Federn.

So mancher Zuschauer dürfte sich am Wochenende gewundert haben, war doch ein neues Gesicht auf der Marienberger Trainerbank zu erleben: Michel Seidel. Nachdem der 36-jährige Chemnitzer bis September die zweite Mannschaft des VfB Empor Glauchau betreut hatte, gab er nun im Sachsenklasse-Duell gegen den BSV Irfersgrün beim gastgebenden FSV Motor...
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