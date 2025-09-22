Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schnürte in Irfersgrün einen Doppelpack: Riccardo Gläser (links).
Schnürte in Irfersgrün einen Doppelpack: Riccardo Gläser (links). Bild: Andreas Bauer
Schnürte in Irfersgrün einen Doppelpack: Riccardo Gläser (links).
Schnürte in Irfersgrün einen Doppelpack: Riccardo Gläser (links). Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Fußball-Sachsenklasse: Marienberger Elfmeter wird zum Dosenöffner
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 4:0 hat der FSV Motor beim Schlusslicht Irfersgrün gewonnen. Wieso Trainer Julian Schröter den Strafstoß zum 1:0 nicht gegeben hätte und Riccardo Gläser nicht nur vom Punkt Verantwortung übernahm.

Knapp eine Stunde lang war Sand im Getriebe der Marienberger, die zwar immer wieder gefährlich vors Irfersgrüner Tor kamen, die Chancen aber nicht nutzen konnten. „Der Gegner stand tief, war ekelig und versuchte, mit vielen Fouls uns den Spielfluss zu nehmen, aber wir standen uns selber ein bisschen im Weg“, bemängelt Trainer Julian...
