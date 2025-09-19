Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Innenverteidiger Noel Bergers (Mitte) strebt mit dem FSV Motor am Sonntag einen Auswärtssieg in Irfersgrün an.
Innenverteidiger Noel Bergers (Mitte) strebt mit dem FSV Motor am Sonntag einen Auswärtssieg in Irfersgrün an. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Fußball-Sachsenklasse: Training stimmt Marienberger Coach optimistisch
Von Andreas Bauer
Trotz eigentlich dünner Personaldecke herrschte bei den Übungseinheiten des FSV Motor diese Woche Hochbetrieb. Fürs nächste Spiel lässt das hoffen.

Obwohl der Kader des FSV Motor Marienberg in dieser Saison überschaubar ist, konnte Julian Schröter diesen Dienstag insgesamt 30 Kicker der beiden Männer-Teams zum Training begrüßen. „Das war die beste Übungseinheit in dieser Saison“, schwärmt der Coach, dem daher vor den beiden Auswärtsspielen am Sonntag nicht bange ist: „Obwohl wir...
