Fußball-Sachsenklasse: Training stimmt Marienberger Coach optimistisch

Marienberg
Trotz eigentlich dünner Personaldecke herrschte bei den Übungseinheiten des FSV Motor diese Woche Hochbetrieb. Fürs nächste Spiel lässt das hoffen.
Obwohl der Kader des FSV Motor Marienberg in dieser Saison überschaubar ist, konnte Julian Schröter diesen Dienstag insgesamt 30 Kicker der beiden Männer-Teams zum Training begrüßen. „Das war die beste Übungseinheit in dieser Saison“, schwärmt der Coach, dem daher vor den beiden Auswärtsspielen am Sonntag nicht bange ist: „Obwohl wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.