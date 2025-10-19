Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Annaberger Richard Freund (rotes Trikot), hier in einer früheren Partie, sorgte in Reichenbrand für den umjubelten Ausgleich.
Der Annaberger Richard Freund (rotes Trikot), hier in einer früheren Partie, sorgte in Reichenbrand für den umjubelten Ausgleich. Bild: Ramona Schwabe
Annaberg
Fußball-Sachsenklasse West: Später Ausgleich lässt Annaberg jubeln
Von Andreas Bauer
Das Spiel beim SV Eiche Reichenbrand hatte eine extrem dramatische Schlussphase zu bieten. Zunächst bejubelten die Gastgeber das vermeintliche Siegtor, doch der VfB hatte eine Antwort parat.

Für den verreisten Trainer Lars Walther saß am Sonntag dessen Sohn Kevin Walther auf der Bank, als die Sachsenklasse-Kicker des VfB Annaberg beim SV Eiche Reichenbrand ran mussten. Ein besseres Händchen hätte aber auch der erfahrene Coach nicht haben können, denn der Junior bewies in der 86. Minute das richtige Gespür. Als die Hausherren das...
Mehr Artikel