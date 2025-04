Fußball-Sachsenliga: Ex-Trainer kehrt zurück auf die Marienberger Bank

Paukenschlag beim FSV Motor: Weil Coach Michael Rudolph und Co-Trainer Christian Steingräber aktuell nicht zur Verfügung stehen, übernimmt Ronny Rother wieder das Zepter – mit schwieriger Mission.

Weil der FSV Motor Marienberg in der Sachsenliga als Tabellen-13. tief in den Abstiegskampf gerutscht ist, sollten die Spieler die Osterpause nutzen, um mal vom Fußball abzuschalten. Die Verantwortlichen selbst haben sich an den Feiertagen dagegen intensiv mit der aktuellen Situation beschäftigt. Vor allem die Trainerfrage stand dabei im...