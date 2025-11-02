„Gaga“ begeistert Hobby-Dartspieler im Erzgebirge

In der Event-Location am Flugplatz in Jahnsdorf war WM-Halbfinalist Gabriel Clemens nicht nur Stargast bei einem Turnier, sondern gab auch zahlreiche Tipps.

Seit seinem sensationellen Halbfinal-Einzug bei der Weltmeisterschaft 2023 in London gilt er als der bekannteste Dartspieler Deutschlands: Gabriel Clemens. An diesem Wochenende weilte der 1,91 Meter große Hüne, der wahlweise „The German Giant“ oder einfach „Gaga“ genannt wird, in der Event-Location am Flugplatz Jahnsdorf. Der 42-Jährige... Seit seinem sensationellen Halbfinal-Einzug bei der Weltmeisterschaft 2023 in London gilt er als der bekannteste Dartspieler Deutschlands: Gabriel Clemens. An diesem Wochenende weilte der 1,91 Meter große Hüne, der wahlweise „The German Giant“ oder einfach „Gaga“ genannt wird, in der Event-Location am Flugplatz Jahnsdorf. Der 42-Jährige...