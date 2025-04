Gekämpft und doch verloren: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge kosten Finale aus

In ein Penaltyschießen ist die „Best of five“-Serie der Regionalliga Ost gegipfelt. Der alte Meister Berlin ist auch der neue. Feiern will Schönheide die Saison trotzdem. Und zwar schon diesen Freitag.

Die eine oder andere Träne der Enttäuschung wird geflossen sein. Denn an Spannung war das Finale kaum zu überbieten: Verlängerung und Penaltyschießen hat es im letzten Spiel der Fünfer-Serie gebraucht, um den Meister der Eishockey-Regionalliga Ost zu ermitteln. Als Sieger ging nach einem 3:2 (1:0/0:1/1:1/0:0/1:0) am Ende der amtierende... Die eine oder andere Träne der Enttäuschung wird geflossen sein. Denn an Spannung war das Finale kaum zu überbieten: Verlängerung und Penaltyschießen hat es im letzten Spiel der Fünfer-Serie gebraucht, um den Meister der Eishockey-Regionalliga Ost zu ermitteln. Als Sieger ging nach einem 3:2 (1:0/0:1/1:1/0:0/1:0) am Ende der amtierende...