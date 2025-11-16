Gelenauer Regionalliga-Ringer setzen Achtungszeichen im Titelkampf

Zschopau
Lange sah es so aus, als hätten die Erzgebirger keine Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der Vergleich in Potsdam lässt sie nun aber wieder vom 1. Platz träumen.
Noch gibt sich Trainer Björn Lehnert zurückhaltend. „Dafür wären wir auf Schützenhilfe angewiesen“, sagt der Trainer der Wettkampfgemeinschaf Gelenau/Markneukirchen II mit Blick auf die Titelverteidigung in der Regionalliga Mitteldeutschland. Sein Co-Trainer Rico Richter klingt da schon wesentlich zuversichtlicher, dass es die aktuell auf...
