Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Robert Krause (rotes Trikot), hier in einem anderen Kampf, durfte in Potsdam wieder jubeln.
Auch Robert Krause (rotes Trikot), hier in einem anderen Kampf, durfte in Potsdam wieder jubeln. Bild: Heiko Neubert
Auch Robert Krause (rotes Trikot), hier in einem anderen Kampf, durfte in Potsdam wieder jubeln.
Auch Robert Krause (rotes Trikot), hier in einem anderen Kampf, durfte in Potsdam wieder jubeln. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Gelenauer Regionalliga-Ringer setzen Achtungszeichen im Titelkampf
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange sah es so aus, als hätten die Erzgebirger keine Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der Vergleich in Potsdam lässt sie nun aber wieder vom 1. Platz träumen.

Noch gibt sich Trainer Björn Lehnert zurückhaltend. „Dafür wären wir auf Schützenhilfe angewiesen“, sagt der Trainer der Wettkampfgemeinschaf Gelenau/Markneukirchen II mit Blick auf die Titelverteidigung in der Regionalliga Mitteldeutschland. Sein Co-Trainer Rico Richter klingt da schon wesentlich zuversichtlicher, dass es die aktuell auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
09.11.2025
3 min.
Dank Pflichtsieg und Schützenhilfe: Titelverteidigung für Gelenauer Ringer wieder in Reichweite
Ismail Aliev (rechts) brauchte in Hannover nur 1:28 Minuten für seinen Schultersieg.
Beim RV Hannover haben sich die Erzgebirger so klar durchgesetzt wie in keinem anderen Regionalliga-Vergleich zuvor. Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude.
Andreas Bauer
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
28.10.2025
4 min.
Gelenauer Regionalliga-Ringer sorgen zum Rückrundenauftakt für einen Paukenschlag
Gelenaus Ismail Aliev (rotes Trikot) besiegte Patryk Krobski durch Technische Überlegenheit.
In heimischer Halle haben die Erzgebirger der WKG Pausa/Plauen die erste Saisonniederlage beigefügt. Überraschend war dabei die Zahl der Schultersiege, die die vielen Fans bejubeln durften.
Andreas Bauer
Mehr Artikel