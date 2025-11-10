Gelungenes Debüt: Chemnitzer Fußballer entführen Wanderpokal aus dem Erzgebirge

Aue
Der Neuling hat nicht lange gefackelt: Das 30. Hallenturnier für Freizeitfußballer in Schneeberg hat die SG Inter Sachsen gewonnen.
Die Freizeitfußballer der SG Inter Sachsen Chemnitz haben das 30. Hallenturnier der SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg gewonnen. Einzig zum Auftakt gegen den Gastgeber verloren die Neulinge und späteren Turniersieger mit 1:2. Silber ging an die Ottos vor FK Aue. Die Bolzplatzkrieger - sie stellten mit OIe Junghans den besten Keeper - wurden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.