Giftige Hormissen sichern sich Platz an der Sonne

Volleyball, Sachsenklasse: Erzgebirgerinnen schlagen TSV Leipzig II nach verhaltenem Start noch klar mit 3:1

Die Aussagekraft hält sich noch in Grenzen, doch der Blick auf die Tabelle ringt Thomas Kroschk ein Lächeln ab. "Sieht schon gut aus", sagte der Trainer der Hormersdorfer Volleyballerinnen. Platz 1 in der A-Staffel der Sachsenklasse, dank eines souveränen 3:1-Auftaktsieges gegen die zweite Mannschaft des TSV Leipzig am Samstag.