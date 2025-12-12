MENÜ
Der Schönheider Verteidiger Yannek Seidel (vorn) ist mit seiner Mannschaft dieses Wochenende doppelt gefordert – inklusive Topspiel vor heimischer Kulisse.
Der Schönheider Verteidiger Yannek Seidel (vorn) ist mit seiner Mannschaft dieses Wochenende doppelt gefordert – inklusive Topspiel vor heimischer Kulisse. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Gipfeltreffen bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge - ein Fakt könnte das Duell entscheiden
Von Anna Neef
Der Regionalligist Schönheide empfängt am Sonntag FASS Berlin. Damit hat der Erste den Zweiten zu Gast und einer heißer Tanz ist sehr wahrscheinlich. Der Wölfe-Coach weiß genau, worauf es ankommt.

Die Schönheider Wölfe führen die Tabelle an. Bis auf die knappe 3:4-Niederlage in Berlin Ende November hat der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge alle Duelle für sich entschieden. Trotzdem beschäftigt ein Problem den Trainer und die Mannschaft nahezu unentwegt und noch dazu bereits seit Saisonbeginn. „Wir bekommen immer wieder zu...
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
08.12.2025
4 min.
Nach dem Derby-Bonbon öffnet sich bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge Türchen Nummer 9
Der Schönheider Tomas Rubes (vorn) steuerte im Derby gegen Chemnitz drei Tore bei.
Gut die Hälfte der Partie am Sonnabend hatte aus Crashers-Sicht das Zeug zur faustdicken Überraschung. Dann allerdings wendete sich im Regionalliga-Duell in Schönheide das Blatt.
Anna Neef
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
28.11.2025
2 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge zuhause klarer Favorit - und mit einem klaren Ziel vor Augen
Die Schönheider Wölfe empfangen am Sonnabend das Team aus Niesky.
Seine weiße Weste will Regionalligist Schönheide zumindest vor heimischer Kulisse unbedingt wahren. Dazu reist am Sonnabend ein vermeintlich leichter Gegner aus der Lausitz an.
Anna Neef
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel