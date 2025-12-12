Gipfeltreffen bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge - ein Fakt könnte das Duell entscheiden

Der Regionalligist Schönheide empfängt am Sonntag FASS Berlin. Damit hat der Erste den Zweiten zu Gast und einer heißer Tanz ist sehr wahrscheinlich. Der Wölfe-Coach weiß genau, worauf es ankommt.

Die Schönheider Wölfe führen die Tabelle an. Bis auf die knappe 3:4-Niederlage in Berlin Ende November hat der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge alle Duelle für sich entschieden. Trotzdem beschäftigt ein Problem den Trainer und die Mannschaft nahezu unentwegt und noch dazu bereits seit Saisonbeginn. „Wir bekommen immer wieder zu...