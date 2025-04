Gipfeltreffen: Sachsens beste Sportakrobaten messen sich im Erzgebirge

Der SAV Grünhain-Schwarzenberg richtet diesen Sonnabend die Landesmeisterschaft aus. Und rechnet auch eigenen Startern durchaus Chancen auf vordere Platzierungen aus.

Ein ereignisreiches Wochenende liegt vor den Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg. Sie sind am Sonnabend nicht nur Ausrichter der Landesmeisterschaft für den Bereich Jugend und Aspire, was vormals die Schülerklasse war. Sie haben ab 10 Uhr in der Ritter-Georg-Halle auch eigene „Eisen“ im Feuer. Neuland ist ein Wettkampf in dieser...