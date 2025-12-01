Sportakrobaten aus dem Erzgebirge feiern ihre zwei Goldjungs

Neue Übungen und neue Elemente: Jonny und Tony Herrmann haben in den vergangenen Wochen viel trainiert. Bei der deutschen Meisterschaft in Hessen wollten sie sich für die Weltmeisterschaft empfehlen.

So professionell wie möglich wollen Tony und Jonny Herrmann ihren Sport betreiben. Deshalb sind die Akrobatik-Brüder des SAV Grünhain-Schwarzenberg im Sommer an die Sportschule nach Dresden gewechselt. Dieser Schritt war wohlüberlegt. Und offenbar goldrichtig für die Entwicklung der 11 und 13 Jahre alten Geschwister.