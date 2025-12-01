Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Jonny und Tony Herrmann (oben) haben bei der deutschen Meisterschaft auf ganzer Linie überzeugt.
Jonny und Tony Herrmann (oben) haben bei der deutschen Meisterschaft auf ganzer Linie überzeugt. Bild: Herrmann/privat
Tony und Jonny Herrmann (r.) wurden in Hessen von Trainerin Katharina Bräunlich vom Dresdner SC betreut.
Tony und Jonny Herrmann (r.) wurden in Hessen von Trainerin Katharina Bräunlich vom Dresdner SC betreut. Bild: Herrmann/privat
Starkes Gespann: Die Herrmann-Brüder vom SAV Grünhain-Schwarzenberg besuchen seit diesem Jahr die Sportschule in Dresden.
Starkes Gespann: Die Herrmann-Brüder vom SAV Grünhain-Schwarzenberg besuchen seit diesem Jahr die Sportschule in Dresden. Bild: Verein
Jonny und Tony Herrmann (oben) haben bei der deutschen Meisterschaft auf ganzer Linie überzeugt.
Jonny und Tony Herrmann (oben) haben bei der deutschen Meisterschaft auf ganzer Linie überzeugt. Bild: Herrmann/privat
Tony und Jonny Herrmann (r.) wurden in Hessen von Trainerin Katharina Bräunlich vom Dresdner SC betreut.
Tony und Jonny Herrmann (r.) wurden in Hessen von Trainerin Katharina Bräunlich vom Dresdner SC betreut. Bild: Herrmann/privat
Starkes Gespann: Die Herrmann-Brüder vom SAV Grünhain-Schwarzenberg besuchen seit diesem Jahr die Sportschule in Dresden.
Starkes Gespann: Die Herrmann-Brüder vom SAV Grünhain-Schwarzenberg besuchen seit diesem Jahr die Sportschule in Dresden. Bild: Verein
Aue
Sportakrobaten aus dem Erzgebirge feiern ihre zwei Goldjungs
Redakteur
Von Anna Neef
Neue Übungen und neue Elemente: Jonny und Tony Herrmann haben in den vergangenen Wochen viel trainiert. Bei der deutschen Meisterschaft in Hessen wollten sie sich für die Weltmeisterschaft empfehlen.

So professionell wie möglich wollen Tony und Jonny Herrmann ihren Sport betreiben. Deshalb sind die Akrobatik-Brüder des SAV Grünhain-Schwarzenberg im Sommer an die Sportschule nach Dresden gewechselt. Dieser Schritt war wohlüberlegt. Und offenbar goldrichtig für die Entwicklung der 11 und 13 Jahre alten Geschwister.
