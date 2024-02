Gold und Silber bei Olympischen Jugend-Spielen: Skilangläufer aus Pobershau erfüllt sich in Südkorea einen Traum

Am letzten Wettkampftag der Youth Olympic Games in Südkorea ist es den deutschen Skilangläufern vorbehalten gewesen, für einen goldigen Abschluss zu sorgen. Sarah Hoffmann, Lena Einsiedler, Jonas Müller und Schlussläufer Jakob Moch (v. l.) waren in Pyeongchang nicht zu schlagen. Bild: Team Deutschland