Gornauer Judoka löst Ticket zur Landesmeisterschaft

Dank eines starken Auftritts auf Bezirksebene peilt Lenny Gahut nun höhere Ziele an. Entscheidend war eine Aktion kurz vor Ultimo.

Der Gornauer Judoka Lenny Gahut hat bei der U-13-Bezirksmeisterschaft in Döbeln, wo insgesamt 135 Nachwuchssportler am Start waren, den Sprung aufs Podest geschafft. „Lenny konnte seine erste Begegnung am Boden mit einer Festhalte gewinnen. Im zweiten Kampf bekam er eine Wertung für einen Schulterwurf. Auch hier setzte er im Boden nach und...