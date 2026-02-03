MENÜ
Konstrukteur und Unternehmer Peter Riedel (links) aus Raschau hat eine mobile Schanze für das nördlichste Skisprungzentrum in Deutschland gebaut.
Konstrukteur und Unternehmer Peter Riedel (links) aus Raschau hat eine mobile Schanze für das nördlichste Skisprungzentrum in Deutschland gebaut. Bild: Peter Riedel GmbH
Eingeklappt passt die mobile K1-Schanze aus dem Hause Riedel auf einen Hänger.
Eingeklappt passt die mobile K1-Schanze aus dem Hause Riedel auf einen Hänger. Bild: Peter Riedel GmbH
Aufgebaut und ausgeklappt, der Standort ist egal: Die mobile K1 der Firma aus Raschau kann flexibel eingesetzt werden.
Aufgebaut und ausgeklappt, der Standort ist egal: Die mobile K1 der Firma aus Raschau kann flexibel eingesetzt werden. Bild: Peter Riedel GmbH
Aue
Große Bühne für kleine Schanze aus dem Erzgebirge: Warum Skisprunglegende Jens Weißflog nach Berlin reist
Von Anna Neef
Peter Riedel aus Raschau will den deutschen Skisprungnachwuchs beflügeln. Der Unternehmer hat dafür ein besonderes Sportgerät konstruiert. Ein Exemplar davon wird am Sonntag in der Hauptstadt geweiht.

Ein Verein mit Exotenstatus im Land Brandenburg vertraut auf Technik aus dem Erzgebirge: Am Sonntag weihen die Mitglieder des WSV Bad Freienwalde aus der Nähe von Berlin ihre mobile Skisprungschanze ein. Gebaut hat sie Peter Riedel aus Raschau. „Wir haben acht davon hergestellt. Alle sind verkauft.“ Das Sportgerät, so scheint es, trifft...
