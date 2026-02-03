Große Bühne für kleine Schanze aus dem Erzgebirge: Warum Skisprunglegende Jens Weißflog nach Berlin reist

Peter Riedel aus Raschau will den deutschen Skisprungnachwuchs beflügeln. Der Unternehmer hat dafür ein besonderes Sportgerät konstruiert. Ein Exemplar davon wird am Sonntag in der Hauptstadt geweiht.

Ein Verein mit Exotenstatus im Land Brandenburg vertraut auf Technik aus dem Erzgebirge: Am Sonntag weihen die Mitglieder des WSV Bad Freienwalde aus der Nähe von Berlin ihre mobile Skisprungschanze ein. Gebaut hat sie Peter Riedel aus Raschau. „Wir haben acht davon hergestellt. Alle sind verkauft." Das Sportgerät, so scheint es, trifft...