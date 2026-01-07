Schnuppertag auf den Spuren von Skisprunglegende Jens Weißflog – und vielleicht sogar mit ihm?

Kinder ab fünf Jahre können am Sonntag beim SV Fortuna Pöhla erste Schritte im Wintersport wagen. Ob Skilanglauf oder Skisprung: Der Verein stellt grundlegende Techniken vor.

Der DSV-Talentetag steigt diesen Sonntag beim SV Fortuna Pöhla. Der Verein lädt dazu an einen geschichtsträchtigen Ort ein: Denn in Pöhla begann einst auch die Karriere der Skisprunglegende Jens Weißflog. Die Arena mit neu gebauten Kinder- und Jugendschanzen trägt inzwischen seinen Namen. Rund geht es dort am Sonntag ab 10 Uhr mit einem...