Große Ehre für großen Pferdenarr aus dem Erzgebirge

Marienberg
Beim Vereinsturnier des EPSV Großrückerswalde sind nicht nur die Sieger geehrt worden. Eine besondere Auszeichnung gab es für den langjährigen Vorsitzenden und ein weiteres Gründungsmitglied.
Viele unvergessliche Momente hat das Vereinsturnier des Erzgebirgischen Pferdesportvereins (EPSV) Großrückerswalde mit sich gebracht. „Zwei aufregende, turbulente und erfolgreiche Tage liegen hinter uns“, sagt Mitorganisatorin Anne Stadelmeyer unter anderem mit Blick auf die Jüngsten, von denen einige beim Führzügelwettbewerb zum...
