Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Peggy Ullrich, Irina Köhler, Bernd Schaarschmidt und Anne Stadelmeyer (vorn von links) bei der Auszeichnung.
Peggy Ullrich, Irina Köhler, Bernd Schaarschmidt und Anne Stadelmeyer (vorn von links) bei der Auszeichnung. Bild: Verein
Peggy Ullrich, Irina Köhler, Bernd Schaarschmidt und Anne Stadelmeyer (vorn von links) bei der Auszeichnung.
Peggy Ullrich, Irina Köhler, Bernd Schaarschmidt und Anne Stadelmeyer (vorn von links) bei der Auszeichnung. Bild: Verein
Marienberg
Große Ehre für großen Pferdenarr aus dem Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Vereinsturnier des EPSV Großrückerswalde sind nicht nur die Sieger geehrt worden. Eine besondere Auszeichnung gab es für den langjährigen Vorsitzenden und ein weiteres Gründungsmitglied.

Viele unvergessliche Momente hat das Vereinsturnier des Erzgebirgischen Pferdesportvereins (EPSV) Großrückerswalde mit sich gebracht. „Zwei aufregende, turbulente und erfolgreiche Tage liegen hinter uns“, sagt Mitorganisatorin Anne Stadelmeyer unter anderem mit Blick auf die Jüngsten, von denen einige beim Führzügelwettbewerb zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
04.09.2025
3 min.
Mit 81 ist noch lange nicht Schluss: Oldie kann dem Reiz des Großrückerswalder Gassenlaufs einfach nicht widerstehen
Christoph May ist mit 81 Jahren der älteste bislang gemeldete Teilnehmer des Gassenlaufs.
Diesen Freitag geht es in Großrückerswalde wieder hoch hinaus. Zu den fast 600 Startern gehört auch ein erfahrener Lokalmatador, der mit dem Laufsport eigentlich schon abgeschlossen hatte.
Jan Görner
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
24.10.2025
4 min.
Ein Spitzenspiel und viele kleine Flitzer: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Die Modellautos drehen in der alten Spinnerei von Venusberg ihre Runden.
Nach den Herbstferien nimmt der Spielbetrieb vieler Ligen wieder Fahrt auf. Gleich doppelt sind die Regionalliga-Ringer aus Gelenau gefordert. Zudem steht in Marienberg ein wichtiges Handballspiel an.
Andreas Bauer
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel