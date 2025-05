Großer Empfang: Zwönitzer Taekwondo-Kämpfer überraschen ihren WM-Helden

Als erster sächsischer Sportler in dieser Disziplin überhaupt hat Enno Bentlin einen Kampf bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. Dafür wurde er nun gebührend gefeiert – und die nächst Ehrung wartet schon.

Das Foyer, mit Luftballons und Girlanden in den deutschen Farben geschmückt, ein kleines Kuchenbüffet. Dazu Vereinskameraden, Verwandte, Trainer und überhaupt alle, die dem Taekwondo-Sport in Zwönitz in irgendeiner Form verbunden sind. Sie alle warteten am Donnerstagabend in der Sporthalle in Niederzwönitz auf einen von ihnen. Einem, der...