Großer Fahrerandrang im Steinbruch

Insgesamt sieben Läufe umfasst die Deutsche Cross-Country-Meisterschaft, die von Mitte April bis Anfang Oktober die Fahrer in Atem hält. Dritte Station dieser Serie war am Wochenende die Strecke des MC Mittleres Erzgebirge in Venusberg, wo sich mehr als 500 Starter und Starterinnen aus ganz Deutschland der Herausforderung stellten....