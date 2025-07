Großer und seltener Sport im Erzgebirge: Akrobatik-Brüder treffen eine weitreichende Entscheidung

Der Weg an die Sportschule soll es für Jonny und Tony Herrmann nun doch werden. Für den Entschluss ließ sich das einzige Herrenpaar des SAV Grünhain-Schwarzenberg bewusst Zeit.

Die Plätze an der Sportschule in Dresden sind begehrt. Talente aus ganz Deutschland haben sich beworben. Auch zwei Erzgebirger wagen nach den Sommerferien den Schritt in die sächsische Hauptstadt: Tony (11) und Jonny Herrmann (13) vom SAV Grünhain-Schwarzenberg feilen künftig unter noch professionelleren Bedingungen an ihrer Karriere als...