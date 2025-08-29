Handball: Große Ehre für Marienbergs Talentschmiede

Seit anderthalb Jahren mischt der HSV mit jungen Eigengewächsen in der Oberliga der Frauen vorn mit. Ausschlaggebend dafür ist eine Nachwuchsarbeit, die nun auch auf hoher Ebene Anerkennung findet.

Mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Neudorf/Döbeln starten die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg am Sonntag, 15 Uhr, in die neue Oberliga-Saison. Wie in den vergangenen beiden Jahren, als die Bergstädterinnen jeweils Bronze erkämpften, soll auch nun wieder der erste Schritt in Richtung Podest vollzogen werden.