Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim HSV 1956 Marienberg sind alle stolz auf die Stützpunkt-Urkunde des sächsischen Handball-Verbands.
Beim HSV 1956 Marienberg sind alle stolz auf die Stützpunkt-Urkunde des sächsischen Handball-Verbands. Bild: Chris Tippmann
Beim HSV 1956 Marienberg sind alle stolz auf die Stützpunkt-Urkunde des sächsischen Handball-Verbands.
Beim HSV 1956 Marienberg sind alle stolz auf die Stützpunkt-Urkunde des sächsischen Handball-Verbands. Bild: Chris Tippmann
Marienberg
Handball: Große Ehre für Marienbergs Talentschmiede
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit anderthalb Jahren mischt der HSV mit jungen Eigengewächsen in der Oberliga der Frauen vorn mit. Ausschlaggebend dafür ist eine Nachwuchsarbeit, die nun auch auf hoher Ebene Anerkennung findet.

Mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Neudorf/Döbeln starten die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg am Sonntag, 15 Uhr, in die neue Oberliga-Saison. Wie in den vergangenen beiden Jahren, als die Bergstädterinnen jeweils Bronze erkämpften, soll auch nun wieder der erste Schritt in Richtung Podest vollzogen werden. Unabhängig vom Ausgang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
15.07.2025
1 min.
Marienberger Handballerinnen sind im Pokal bei unterklassigem Gegner gefordert
Wollen auch in der neuen Saison möglichst oft jubeln: Die Handballerinnen des HSV Marienberg.
In der 1. Runde des Verbandspokals müssen die Erzgebirgerinnen nach Weinböhla reisen. Die Pokalreise soll diesmal länger gehen als im Vorjahr.
Frank Grunert
23.05.2025
3 min.
Auf den letzten Drücker: Marienbergs Handballerinnen erfüllen sich ihren Titeltraum
Die A-Jugend-Handballerinnen des HSV bejubeln ihren Sachsenmeistertitel.
Viele von ihnen gehören bereits im Damenbereich zu den Stammkräften. Der Gewinn der Sachsenmeisterschaft war den A-Jugend-Spielerinnen des HSV aber lange versagt geblieben – bis jetzt.
Andreas Bauer
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
Mehr Artikel