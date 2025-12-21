MENÜ
Aktuell bester Werfer bei Aue: Francisco Pereira, der nun schon bei seiner Familie in England weilt.
Aktuell bester Werfer bei Aue: Francisco Pereira, der nun schon bei seiner Familie in England weilt. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Handball im Erzgebirge: Warum der Torschützenkönig des EHV Aue zeitig in den Flieger gestiegen ist
Von Anna Neef
Francisco Pereira freut sich auf Zuhause. In Nottingham verbringt er das Weihnachtsfest mit seiner Familie. Und hat für das neue Jahr mit Aue in der 3. Liga ein klares Ziel vor Augen.

Fünf weitere Tore hat Francisco Pereira am Sonnabend auf sein Konto gepackt. Beim Handball-Drittligisten EHV Aue ist er mit bisher 92 Treffern - darunter 30 Siebenmeter - aktuell bester Werfer der Saison. Der gebürtige Portugiese belegt in der Torschützenliste der Staffel Nord-Ost Rang 7.
