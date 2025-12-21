Handball im Erzgebirge: Warum der Torschützenkönig des EHV Aue zeitig in den Flieger gestiegen ist

Francisco Pereira freut sich auf Zuhause. In Nottingham verbringt er das Weihnachtsfest mit seiner Familie. Und hat für das neue Jahr mit Aue in der 3. Liga ein klares Ziel vor Augen.

Fünf weitere Tore hat Francisco Pereira am Sonnabend auf sein Konto gepackt. Beim Handball-Drittligisten EHV Aue ist er mit bisher 92 Treffern - darunter 30 Siebenmeter - aktuell bester Werfer der Saison. Der gebürtige Portugiese belegt in der Torschützenliste der Staffel Nord-Ost Rang 7.