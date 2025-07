Handball-Kracher: EHV Aue testet gegen Erstligist Leipzig

In der Sachsenhalle in Chemnitz treffen die Erzgebirger auf den SC DHfK. Zuhause in Lößnitz präsentiert sich die Mannschaft auch noch diese Woche – und lädt demnächst zum Fan-Fest ein.

Die Aufwärmphase ist vorbei: Die Drittliga-Handballer des EHV Aue sind diesen Mittwoch gegen Erstligist Leipzig gefordert. Das Spiel gegen den SC DHfK steigt jedoch nicht im eigenen „Wohnzimmer" in Lößnitz, sondern in der Sachsenhalle in Chemnitz. Anwurf ist 18 Uhr.