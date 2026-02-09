Handball: Marienberg weiter auf der Suche nach Stabilität

Obwohl die HSV-Frauen in der Oberliga Sachsen nur zwei Punkte Rückstand auf Rang 3 haben, spielt die Tabelle eine Nebenrolle. Wichtiger ist für das junge Team und den Trainer ein anderer Aspekt.

Mit dem 38:31 gegen den SV Plauen-Oberlosa haben die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg den neunten Sieg im 16. Saisonspiel gefeiert, der ihnen in der Oberliga Sachsen mit nunmehr 19:14 Punkten Rang 4 einbringt. Den nächsten Entwicklungsschritt seiner Mannschaft kann Trainer Chris Tippmann allerdings noch nicht verzeichnen. „Ich habe immer...